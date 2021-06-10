عرب كركوك يوجهون نداءً للكاظمي: أنقذ جامعتنا من سيطرة هذه العصابات

2021/06/10 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوك

وجه نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك، ناظم الشمري، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية والتعليم العالي، ونواب المحافظة، لإنقاذ جامعة كركوك.

وقال الشمري، في رسالته التي اطلعت عليها (بغداد اليوم): "انقذوا جامعة كركوك من التجاوزات التي اصبحت تحيط بالجامعة من كل صوب ولن تتيح لها التوسع بالمستقبل".

وكشفت، عن أن "هناك مجاميع متنفذة استولت على الاراضي المحيطة بالجامعة بتواطؤ واضح من قبل الادارة المحلية".

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