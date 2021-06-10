البنك المركزي يقرر زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية

2021/06/10 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادقرر البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية.‏

وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه: "لأغراض تلبية الطلبات ‏على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان ‏استقرار سعر الصرف، تقرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة ‏الأجنبية للمصارف المجازة كافة ‏وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع وشراء ‏العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل".‏

وأضاف أن "الزيادة ستكون كما مبين أدناه:‏

‏- ‏‎حصة المصرف‎ 300000 ‎دولار في الأسبوع

‎- ‎‏ حصة شركة الصرافة الفئة ‏‎ A 2200000 ‎‏ دولار في الأسبوع

‎-‎‏ ‏‎ ‎حصة شركة الصرافة الفئة‎ B 750000 ‎‏ دولار في الأسبوع

‎-‎‏ ‏‎ ‎حصة شركة الصرافة الفئة‎ C 70000 ‎‏ دولار في الأسبوع".‏

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