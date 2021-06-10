البنك المركزي يقرر زيادة المبيعات النقدية من العملة الأجنبية

وذكر المكتب الاعلامي للبنك، في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه: "لأغراض تلبية الطلبات على العملة الأجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف، تقرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية للمصارف المجازة كافة وشركات الصرافة كافة وشركات التوسط ببيع وشراء العملة الأجنبية كافة وتلبيتها بالكامل".
وأضاف أن "الزيادة ستكون كما مبين أدناه:
- حصة المصرف 300000 دولار في الأسبوع
- حصة شركة الصرافة الفئة A 2200000 دولار في الأسبوع
- حصة شركة الصرافة الفئة B 750000 دولار في الأسبوع
- حصة شركة الصرافة الفئة C 70000 دولار في الأسبوع".
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