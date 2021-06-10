وزير الصناعة يفتتح مقر الشركة العامة للسمنت الشمالية بعد اعماره بمدينة الموصل

2021/06/10 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/افتتح وزير الصناعة منهل عزيز الخباز مقر الشركة العامة للسمنت الشمالية في محافظة نينوى بعد اعادة اعماره.وقال الخباز في مؤتمر صحفي ان " وزارة الصناعة افتتحت اليوم الخميس مقر الشركة العامة للسمنت الشمالية بعد اعادة اعماره "وأشاد الخباز "بجهود القائمين على الشركة ومعاونية شركة السمنت الشمالية والكادر الفني والعاملين في معمل السمنت لتمكنهم من إعادة تأهيل المعمل بعد أن كان متوقفا عن العمل بمدة لاتقل عن (خمسة )اعوام " وأوضح الخباز أن "المعمل سيعزز امكانيات وطاقات الشركة لرفد مشاريع البناء والأعمار في المحافظة وتلبية طلبات المواطن الموصلي" مؤكداً أن "الجهود ستستمر لمعالجة وتأهيل جميع الخطوط الموجودة لرفع مستوى الانتاج لمادة السمنت في العراق"/انتهى

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