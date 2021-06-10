2021/06/10 | 14:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل – واع- ايفان ناصر حسنانهى المخرج شاخوان كاكه من تصوير الفيلم السينمائي القصير بعنوان ( معا ) في اربيل الذي تولى ايضا كتابة السيناريو والانتاج .وقال كاكه لوكالة الانباء العراقية (واع) ،أن " الفيلم يبرز اهمية تعدد الاديان والمكونات بالعراق وكردستان والتعايش معا بحب وسلام و تآخي للوقوف بوجه اي تحديات يواجهها المجتمع سواء كانت من الافكار المتطرفة او الهجمات الارهابية".واضاف ،أن " الفيلم سيشارك بعدة مهرجانات عالمية اطلاع المشاهدين من مختلف بقاع العالم على عظمة وقوة شعبنا في مسالة التعايش السلمي وقبول الاخر والعيش بحرية و سلام "، متمنيا "مشاركة الفيلم في المهرجانات المحلية المقامة في المحافظات العراقية".وتابع كاكه ان " الفيلم شارك فيه نخبة من الفنانيين في كردستان وتم الانتهاء من مراحل التصوير والمونتاج"،متوقعا ان "يحصد الفلم جوائز في المهرجانات العالمية والعربية والمحلية".من جهته اعرب الفنان قادر محمد المعروف بقادر جبك وهو احد الممثلين الرئيسيين بفيلم (معا ) عن اعجابة بقصة الفيلم قائلا: "اعجبت كثيرا بقصة الفيلم التي تتحدث عن تعدد الاديان في كردستان والعراق بدون اي تحيز لاحدهم"،مبينا ان"اي امة مهما كان بها تنوع ديني او عرقي اذا كانت متحدة تستطيع الوقوف بوجه اي تحديات تواجهها ".وتوقع ،ان " يحقق الفلم شهرة واسعة ويحصل على جوائز عديدة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معا...فيلم سينمائي يروي قصة التعايش السلمي في العراق وكردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معا...فيلم سينمائي يروي قصة التعايش السلمي في العراق وكردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).