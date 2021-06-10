ارتفاع ايرادات الكمارك بنسبة 20%

2021/06/10 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‌اكدت المديرية العامة لكمارك اقليم كوردستان يوم الخميس، ارتفاع ايراداتها بنسبة 20%، لافتة الى ان جميع الايرادات تسلم الى وزارة المالية.

وقال سامال عبدالرحمن المدير العام لكمارك اقليم كوردستان: ان ايرادات الكمارك ارتفعت بنسبة 20%، مشيرا الى ان وزارة المالية ستجتمع مع الوزارات المعنية بشأن عدة توصيات تهدف الى زيادة الحركة التجارية.

ولفت الى ان جميع ايرادات المنافذ الحدودية تعود الى خزينة وزارة المالية باقليم كوردستان، موضحا، ان اعمال الكمارك تدار الكترونيا باشراف المديرية.

وبشأن زيارة وفد الرقابة المالية الاتحادية، اكد عبدالرحمن، تسليم الوفد الذي سيقوم بزيارة جميع المنافذ الرسمية عبر 6 لجان، جميع المعلومات.

PUKmedia ترجمة

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