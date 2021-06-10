2021/06/10 | 14:23 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد ضابطين فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/06/10 | 14:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ضابطين فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي) نشر أولاً على موقع (الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ضابطين فلسطينيين برصاص الاحتلال الاسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الشرقية).