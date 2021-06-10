وثيقة: الاعلام والاتصالات تسحب رخصة شركة كورك.. وتوجه رسالة للمواطنين

2021/06/10 | 14:24 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

قررت هيئة الاعلام والاتصالات ايقاف خدمات الجيل الرابع لشركة كورك، لادخالها الخدمة دون اتمام الاجراءات القانونية والتعاقدية مع هيئة الاعلام والاتصالات.

وقالت الهيئة في بيان، إنها ستتخذ الاجراءات القانونية بحق شركة كورك، فيما وجهت الشركة بايقاف اطلاق والترويج لخدمات الجيل الرابع لحين اتمام وضعها القانوني.

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