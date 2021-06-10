البنك المركزي يتخذ اجراء قد يخفض سعر صرف الدولار في الاسواق

2021/06/10 | 14:32 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عن زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية للمصارف وشركات الصرافة وحسب الفئات المصنفة.

وذكر البنك في بيان ورد للسومرية نيوز، انه “قرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية الى المصارف وشركات الصرافة وتلبيتها بالكامل”، مبينا ان “الغرض من ذلك هو تلبية الطلبات من العملة الاجنبية وتحقيق اهداف السياسة النقدية”.

واضاف ان “حصة المصرف ستكون 300 الف دولار اسبوعيا، وشركة الصرافة فئة A ستكون 2 مليون و200 الف دولار اسبوعيا، وفئة B ستكون 750 الف دولار اسبوعيا، والشركات من فئة C ، 70 الف دولار شهريا .

وطلب البنك من المصارف وشركات الصرافة تقديم طلباتها ابتداء من الأحد الموافق 13 حزيران 2021.

ومن المتوقع حدوث انخفاض بأسعار الدولار بعد توجه البنك بزيادة مبيعاته الى المصارف وأصحاب الشركات الصرافة، اذ تجاوز سعر الصرف خلال الايام الماضية عتبة 150 الف دينار.

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