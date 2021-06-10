2021/06/10 | 14:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف عضو هيئة رئاسة البرلمان، حسن الكعبي، اليوم الخميس، عن توجه لتشريع قانون يربط قضاء الموظفين بمجلس القضاء الأعلى.وقال الكعبي، بحسب وثيقة حصل عليها “المركز الخبري الوطني”، أنه “بالنظر لوجود الحاجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



توجه برلماني لتشريع قانون يربط قضاء الموظفين بمجلس القضاء الأعلى المركز الخبري الوطني.

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