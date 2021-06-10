إحسان دعدوش يرد بغضب على ’أخبار صادمة’: لماذا يتمنون موتي؟!

2021/06/10 | 14:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

استهجن الفنان العراقي إحسان دعدوش، الخميس، أنباء تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاته.

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وقال دعدوش في توضيح تابعه، "ناس"، (10 حزيران 2021)، "عذراً لكل الاصدقاء والمحبين أوجه كلامي فقط إلى ضعاف النفوس الذي يحاولون بث الإشاعة وإثارة قلق الفنان من خلال نشر أخبار كاذبة مثل موت الفنان".

وأضاف، "تعرضت لأكثر من عشرات المرات لبث أخبار كاذبة وصادمة، دون مراعاة شعور الفنان وما قد يتسبب له من أضرار نفسية، وإشغال عائلته وأقربائه بهذا النوع من الأخبار الكاذبة".

وشدد، "أقول مع الأسف للذين يتمنون موتي في الوقت الذي أقدم لكم عصارة جهدي الفني من أجل إسعادكم وتقديم مايريضكم، وأقول لهولاء المرضى نفسياً: حسبنا الله ونعم الوكيل".

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