2021/06/10 | 14:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص حقوق الإنسان تشيد بقرار أصدره القضاء بشان مسعفي المصابين جراء الحوادث المرورية المركز الخبري الوطني.

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