2021/06/10 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد اللاعب الدولي القطري السابق، عبد العزيز حسن، اليوم الخميس، ان المنتخبين العراقي والقطري، من الفرق المؤهلة لبلوغ كأس العالم 2022 في قطر.

وقال حسن، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العراق و السعودية من الفرق التي تمتلك أمل الصعود لكأس العالم بنسبة 50٪، رغم المنافسة من الفرق القوية الآسيوية مثل اليابان و إيران".

وأضاف، ان "المنتخب العراقي يمتلك مؤهلات التأهل من لاعبين جيدين وكوادر فنية لكنه يحتاج الاحتكاك الأوروبي و الخبرات العالمية بنسبة كبيرة قد تصل لضرورة احتراف على الاقل 15 لاعباً بالدوريات الاوربية".

وتابع: "اما باقي الفرق العربية فأعتقد ان الجزائر و المغرب هما الاقوى و الأوفر حظاً بالوصول لمونديال قطر، و تأتي بعدهما فرق تونس و مصر بفارق المستويات بين الفرق التي ذكرت".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب قطري سابق: العراق والسعودية من الفرق المؤهلة لبلوغ كأس العالم 2022) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب قطري سابق: العراق والسعودية من الفرق المؤهلة لبلوغ كأس العالم 2022) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).