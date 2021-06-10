مالية كردستان تحسم ملف الاستقطاعات برواتب الموظفين: هذا ما سيحدث خلال الأشهر المقبلة

2021/06/10 | 14:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

أكد عضو اللجنة المالية في برلمان إقليم كردستان، بهجت علي، اليوم الخميس، استمرار الاستقطاعات في رواتب الموظفين بالإقليم خلال الأشهر المقبلة.

وقال علي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في ظل عدم توصل حكومة الإقليم لإتفاق مع الحكومة الاتحادية حول الموازنة وطريقة إرسال الأموال، وأيضا في ظل الأزمة الاقتصادية، فأن توزيع الرواتب سيبقى في حدود الممكن".

وأضاف، أن "حكومة الإقليم جادة في مسألة التوصل لاتفاق مع بغداد كي تضمن دفع رواتب الموظفين كاملة وإنهاء الأزمة المالية، ولكن في الوقت الحالي ستبقى استقطاع الرواتب وهي 21%".

وتقوم حكومة إقليم كردستان، بتوزيع رواتب موظفيها بنسبة استقطاع تبلغ 21%، منذ أكثر من عام، الأمر الذي لاقى اعتراضات شعبية كبيرة من قبل المواطنين.

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