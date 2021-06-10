وزير النفط يناقش مع السفير الروسي آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

2021/06/10 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش وزير النفط إحسان عبدالجبار إسماعيل مع السفير الروسي في بغداد ايلبروس كوترا شيف، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.وأكد الوزير خلال اللقاء، حرص الوزارة على توفير البيئة الإستثمارية للشركات الروسية والعمل على تطوير مساحة التعاون المشترك في قطاع الطاقة النظيفة اضافة الى المجالات الاخرى ، مشيداً بدور الشركات الروسية في تطوير الحقول النفطية العراقية .من جانبه، عبر السفير الروسي عن رغبة شركات بلاده لزيادة مساحة التعاون بين العراق و روسيا في قطاع النفط والطاقة وبما تخدم المصالح المشتركة للبلدين ./انتهى7

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