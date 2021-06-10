الداخلية تؤكد جهوزيتها واستعدادها لتأمين الانتخابات المقبلة

2021/06/10 | 14:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكدت وزارة الداخلية جهوزيتها واستعدادها لتأمين الانتخابات المقبلة .وذكر بيان لوزارة الداخلية اليوم ان , وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود استقبل بعثة الاتحاد الاوربي الاستشارية بحضور مدير دائرة العلاقات والاعلام اللواء سعد معن وعدد من قادة الوكالة والقيادات الاخرى وبحث معها موضوع الانتخابات القادمة , و ادامة ‏التنسيق المشترك والتواصل ‏معاً لتحقيق الاستفادة القصوى ‏من الدعم الدولي المقدم للعراق من اجل انجاح الانتخابات ".وبين وكيل الوزارة ان "وزارة الداخلية على اتم الجاهزية والاستعداد لتأمين الحدث الانتخابي القادم، مشيرا الى ان الوزارة وفرت جميع الامكانيات والمتطلبات التي تعزز الامن للناخبين والمراكز الانتخابية مشيرا الى انه تم وضع الخطط الامنية بالتعاون مع الاجهزة الامنية الاخرى"./انتهى2

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