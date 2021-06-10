الخدمات النيابية تحدد الفئة صاحبة الأولوية بتسلم أراضٍ في بغداد

2021/06/10 | 14:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجحددت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الخميس، الفئة صاحبة الأولوية في تسلم أراضٍ بالعاصمة بغداد ، فيما شددت على ضرورة ان يشمل قرار توزيع الاراضي ما اسمتها بالفئات الهشة.وقال عضو اللجنة جاسم البخاتي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الحكومة قررت توزيع اراضٍ على المواطنين، ونتمنى أن يستهدف هذا القرار الفئات الهشة والفقيرة وذوي الشهداء والجرحى اضافة الى الفئات الاخرى"، محذراً من "ترويج معاملات على حساب الغير".وشدد البخاتي "على ضرورة توزيع الاراض للشهداء والجرحى والفئات الهشة والمستحقين داخل حدود العاصمة وليس خارجها"، لافتاً الى أهمية أن "تكون الاولوية في توزيع الاراضي داخل بغداد على ذوي الشهداء وبعد ذلك الفئات الاخرى".وكشف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأول الثلاثاء، عن مشروع لتوزيع قطع الأراضي على المواطنين، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على توفير القروض لمتسلمي الأراضي للشروع ببناء وحدات سكنية.

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