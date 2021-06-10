وزير النفط العراقي يؤكد ضرورة إنجاز المشاريع الاستثمارية لدعم الاقتصاد الوطني

2021/06/10 | 14:44 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ترأس وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، اجتماعا استثنائيا لهيئة الرأي؛ تم خلاله مناقشة مشاريع وخطط الوزارة الاستراتيجية والاستثمارية الكبرى، واستعراض خطط تطوير الحقول النفطية والتأكيد على إنجاز المشاريع دعما للاقتصاد الوطني.وأكد …

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