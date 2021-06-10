الدفاعي لـ “النور”: توفير البيئة الآمنة للانتخابات لا تقتصر على المؤسسة الأمنية

2021/06/10 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالنائب في البرلمان، طه الدفاعي، أكد “ضرورة توفير البيئة الآمنية، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة، لضمان مشاركة أوسع سواءً من الشخصيات السياسية، والأحزاب والكتل، أو حتى المواطنين، إذ بوجود الأمان ستكون هناك مشاركة أوسع وكبيرة، وهو ما يحتم على الحكومة إعداد خطة ناجحة لهذا الاقتراع”.يضف الدفاعي خلال حديثه لـ “النور نيوز” أن “مهمة …

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