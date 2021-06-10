تقصي الحقائق تستمع لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا إحتجاجات تشرين

2021/06/10 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت اللجنة العليا لتقصي الحقائق، اليوم الخميس، انها استمعت لشهادات 37 عائلة من ذوي ضحايا إحتجاجات تشرين في محافظة البصرة مع شهود الحوادث.وقال المتحدث باسم اللجنة محمد هادي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “اللجنة العليا لتقصي الحقائق في مكتب رئيس الوزراء والمشكلة بالأمر الديواني (٢٩٣) لسنة ٢٠٢٠ …

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