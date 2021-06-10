2021/06/10 | 14:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد ألقت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، بعمليتين منفصلتين، القبض على ثلاثة متهمين اثنان منهم يتاجران بالاسلحة والاخر يتاجر بالبشر في بابل.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “من خلال المتابعة المستمرة لقواطع المسؤولية وبعمليتين منفصلتين بمحافظة بابل نفذتا من قبل مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعمليتين منفصلتين..



القبض على متهمين بتجارة الأسلحة والبشر في بابل first appeared on النور نيوز.

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