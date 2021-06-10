2021/06/10 | 14:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، تمكُّن ملاكاتها من ضبط أمين صندوق في تربية البصرة بتهمة الاختلاس، ومُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق بالديوانيَّة مُتلبّساً بالرشوة.وذكرت دائرة التحقيقات في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص متلبسان بالإختلاس والرشوة..



النزاهة تضبط أمين صندوق تربية البصرة ومُفوض بالديوانية المركز الخبري الوطني.

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