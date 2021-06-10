راهبة اميركية تعترف باختلاسها 800 الف دولار لصرفها على القمار

2021/06/10 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعترفت راهبة متقاعدة من مدرسة كاثوليكية في كاليفورنيا باختلاسها 835 ألف دولار على مدى 10 سنوات لتصرفها على القمار.

وكشفت السلطات أن الراهبة ماري كروبر (79 عاما)، استخدمت الرسوم الدراسية والتبرعات لدعم نفقات المقامرة.

وقال مكتب المدعي الأمريكي: "إن الأخت ماري تورنتون، النائبة السابقة لرئيس الشؤون المالية في مدرسة أيونا، في نيو روتشيل في نيويورك، متهمة بإرسال فواتير مزيفة للمدرسة لتسديد نفقات شخصية تمت باستخدام بطاقة ائتمان".

وقالت وثائق قضائية إن السرقات وقعت بين عامي 1999 و 2009، وهوالعام الذي استقالت فيه تورنتون من المدرسة الكاثوليكية؛ وقد نفت الراهبة أن تكون مذنبة بتهمة اختلاس اتحادية.

وتعرضت المدرسة التي يتعلم فيها نحو خمسة آلاف طالب لانتقادات من خريجين ومانحين، لعدم إبلاغها السلطات أبدا عن الأموال المفقودة، وذكرها السرقة فقط في استيفاء البيانات الضريبية لعام 2009، والتي أرسلت في شباط/فبراير لخدمة الإيرادات الداخلية.

وأصدر مسؤولو المدرسة بيانا قالوا فيه إنّ المدرسة نفذت ضوابط جديدة للإشراف المالي، واستردت معظم الأموال المفقودة.

وطبقا لما ذكره جيف رولاند، مدرب لعبة كرة السلة السابق في المدرسة، فمن المعروف عن الراهبة ارتيادها لأندية القمار في مدينة أتلانتك سيتي في ولاية نيوجيرسي.

وكان مكتب المدعي الأمريكي قد ذكر في السابق أن السرقة زادت على 1.2 مليون دولار، لكنه عاد وعدل المبلغ اليوم ليصبح أكثر من 850 ألف دولار، معلّلا ذلك بخطأ حسابي في السابق.

وقال سام تالكين، محامي الراهبة تورنتون: "نعتقد أن القضية ستحل بطريقة منصفة لجميع الأطراف المعنية".

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