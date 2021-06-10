البنك المركزي يتخذ خطوة لتخفيض سعر الدولار

2021/06/10 | 14:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية للمصارف وشركات الصرافة في خطوة لتخفيض سعر صرف الدولار.

وقال البنك في بيان له، اليوم (10 حزيران 2021) انه تقرر زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الاجنبية الى المصارف وشركات الصرافة وتلبيتها بالكامل، مبينا ان الغرض من ذلك هو تلبية الطلبات من العملة الاجنبية وتحقيق اهداف السياسة النقدية.

واضاف ان حصة المصرف ستكون 300 الف دولار اسبوعيا وشركة الصرافة فئة A ستكون 2 مليون و200 الف دولار اسبوعيا، وفئة B 750 الف دولار اسبوعيا والشركات من فئة C 70 الف دولار شهريا .

وطالب البنك من المصارف وشركات الصرافة تقديم طلباتها ابتداء من الأحد الموافق 13 حزيران 2021".

وبهذا الخصوص، توقع مصرفيون حدوث انخفاض بأسعار الدولار بعد توجه البنك بزيادة مبيعاته الى المصارف وأصحاب الشركات الصرافة.

وخلال الأيام المنصرمة تجاوز سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عتبة 150 الفا.

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