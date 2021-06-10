بقيمة تتجاوز 3 مليون دولار.. التحالف الدولي يسلم البيشمركة أسلحة وعتاد

2021/06/10 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت قوات البيشمركة، الخميس، اسلحة

وعتاد باكثر من 3 مليون دولار من التحالف

الدولي .

وذكر بيان لقوات التحالف تابعته وكالة

نون ، أن "قوات التحالف (قوة المهام

المشتركة – عملية العزم الصلب (CJTFOIR)

سلم

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