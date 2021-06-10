المعهد القضائي يختتم اعمال الورشة الوطنية المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان

2021/06/10 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم المعهد القضائي اليوم الخميس

الموافق 10 /6 /2021 اعمال الورشة الوطنية

المتعلقة بتعزيز تطبيق المعايير

الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة

القضائية العربية في الشرق الأوسط

وشمال افريقيا بالتعاون مع مع

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