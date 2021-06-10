2021/06/10 | 14:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اختتم المعهد القضائي اليوم الخميس
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد القضائي يختتم اعمال الورشة الوطنية المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الموافق 10 /6 /2021 اعمال الورشة الوطنية
المتعلقة بتعزيز تطبيق المعايير
الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة
القضائية العربية في الشرق الأوسط
وشمال افريقيا بالتعاون مع مع
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المعهد القضائي يختتم اعمال الورشة الوطنية المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الانسان) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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