الكاظمي يوجه بضبط الحدود وتزويد الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية

2021/06/10 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بضبط الحدود مع سوريا وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية.

وقال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إن الكاظمي وجه بضبط الحدود العراقية السورية وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية واجهزة الطاقة وتعزيز القطعات العسكرية لمنع تسلل العناصر الإرهابية الى داخل الأراضي العراقية مشددا على تكثيف الجهود الاستخبارية وتعزيز التنسيق بين الاجهزة الامنية والاستخبارية كافة.

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