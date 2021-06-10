الولايات المتحدة تعتزم شراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر لمنحها للدول الفقيرة

2021/06/10 | 14:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الولايات المتحدة عزمها على شراء كمية كبيرة من لقاح فايزر بهدف التبرع بها لأكثر من تسعين بلدا فقيرا.

جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض أكد فيه ان الرئيس جو بايدن، يعتزم شراء خمس مئة مليون جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا، للتبرع بها للبلدان منخفضة الدخل، بهدف إنقاذ الأرواح وإنهاء الجائحة وإرساء الأساس للمزيد من التحركات التي ستعلن في الأيام المقبلة على حد تعبير البيان، داعيا الدول الأخرى إلى الاضطلاع بدورها للمساعدة في وضع حد للجائحة.

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