ينفذ بالفرات الأوسط.. الصين تدشن أكبر مشروع استثماري بالعراق قيمته 20 مليار

2021/06/10 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/المركز الخبري الوطني كشفت هيئة استثمار المثنى ، اليوم الخميس، عن تنفيذ شركات صينية أكبر مشروع استثماري في العراق، لافتة إلى أن قيمته تصل إلى 20 مليار دولار.وقال مدير عام هيئة استثمار المثنى، عادل […]

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الصين تدشن أكبر مشروع استثماري بالعراق قيمته 20 مليار المركز الخبري الوطني.

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