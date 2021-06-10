الحزب الإسلامي: سيبقى يوم العاشر من حزيران يوماً حزيناً على أهالي نينوى والعراقيين جميعاً

2021/06/10 | 15:02 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستذكر الحزب الإسلامي العراقي، ذكرى احتلال محافظة نينوى من قبل عصابات داعش الإرهابية في العاشر من حزيران ٢٠١٤، واصفاً إياه باليوم العراقي الحزين.واكد الحزب في تصريح صحفي أصدره بهذا الخصوص، ان “وقوع نينوى ومن بعدها محافظاتنا العزيزة في يد المجرمين لأكثر من ٣ سنوات مثل حادثاً جللاً، ونتيجة للأخطاء السياسية والحكومية والأمنية، …

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