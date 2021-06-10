2021/06/10 | 15:05 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

قتل موظف في مصرف الرشيد، داخل منزله جنوبي العاصمة بغداد على يد مجهولين.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال مصدر أمني في حديث لـ "ناس"، (10 حزيران 2021)، إنّ "قوة أمنية عثرت على جثة الموظف (أ.



ع) من مواليد 1993 داخل منزله في منطقة عرب جبور ضمن المنطقة الزراعية".

وأوضح المصدر مشترطاً عدم كشف هويته، أنّ "الموظف تعرض إلى طعنات بآلة حادة في الظهر والرقبة، ثم خنق بسلك شاحن كهرباء".

وأشار المصدر، إلى أنّ "الموظف يسكن لوحده في المنزل"، مبيناً أنّ "القوة نقلت جثة الضحية إلى دائرة الطب العدلي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جريمة قتل ’بشعة’ تطال موظفاً في مصرف الرشيد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جريمة قتل ’بشعة’ تطال موظفاً في مصرف الرشيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).