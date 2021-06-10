جواز “اياتا” الرقمي للتلقيح واختبار كورونا يدخل الخدمة رسميا في الشرق الأوسط خلال أسابيع

2021/06/10 | 15:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي-(أ ف ب) – أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي الخميس أنّ تصريحه الرقمي الخاص بشهادات التلقيح والاختبار المرتبطة بفيروس كورونا، سيتم اعتماده رسميا من قبل عدّة شركات طيران في الشرق الأوسط خلال أسابيع.تتسابق البلدان في جميع أنحاء العالم لاعتماد شهادات رقمية بشأن اللقاحات من أجل تسهيل مرحلة فتح أبواب السفر أمام السياح، رغم […]

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