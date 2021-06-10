كتلة نيابية تستبعد تمرير أي قانون في البرلمان: منشغلون بالتسابق الانتخابي

2021/06/10 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاص

أكد رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، اليوم الخميس، ان مجلس النواب غير قادر على التصويت وتمرير أي قانون خلال الفترة المتبقية .

وقال الخالدي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قرب إجراء الانتخابات النيابية في تشرين الأول القادم، دفع اكثر من 70% من أعضاء المجلس للإهتمام بحملاتهم الإنتخابية المبكرة ضمن دوائرهم المختلفة في المحافظات".

واضاف الخالدي، ان "من الصعوبة ان ينجح مجلس النواب في تمرير او تصويت اي قانون اخر، خاصة انه كتب على نفسه الموت بعد موافقته على قرار حله قبل الانتخابات بفترة وجيزة"، لافتا الى ان "الانتخابات القادمة مفصلية وهامة جدا لكل القوى السياسية واحتمالية ان تكون بها التغييرات كبيرة جداً اذا ما جرت وفق مبادى النزاهة والشفافية بعيداً عن أي مسارات للتزوير".

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