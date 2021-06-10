2021/06/10 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّن ملاكاتها من ضبط أمين صندوق في تربية البصرة بتهمة الاختلاس، ومُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق بالديوانيَّة مُتلبّساً بالرشوة.دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّـتين اللتين نفَّذتهما بموجب مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بتمكُّن فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة من ضبط مُوظفٍ يعمل أمين صندوق في مديريَّة تربية البصرة، مُؤكدةً قيامه باختلاس مبالغ بعهدته عبر طريق التلاعب بوصولات المحاسبة.وفي عمليَّة ضبطٍ أخرى، أوضحت الدائرة أنَّ فريق شعبة التحرّي والضبط القضائيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُفوَّض شرطةٍ في إحدى محاكم التحقيق في المحافظة، مُتلبّساً بالجرم المشهود وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) أثناء تلقّيه مبلغ رشوةٍ مقدارُها (400,000) ألف دينارٍ مقابل وعودٍ بإخلاء سبيل مُتَّهمين موقوفين./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تضبط أمين صندوق تربية البصرة بتهمة الاختلاس ومُفوَّضا في الديوانية متلبساً بالرشوة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تضبط أمين صندوق تربية البصرة بتهمة الاختلاس ومُفوَّضا في الديوانية متلبساً بالرشوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).