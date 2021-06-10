العثور على جثة بقال عليها اثار طعنات سكين داخل محله في المقدادية بديالى

2021/06/10 | 15:10 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / عثرت قوة امنية على جثة بقال عليها اثار طعنات سكين داخل محله في قضاء المقدادية في محافظة ديالى .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان قوة من الشرطة عثرت على جثة ب عليها اثار طعنات سكين داخل محله في سوق حي المعلمين وسط المقدادية شمال شرق بعقوبة .واضاف ان الاجهزة الامنية فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحادث./انتهى

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