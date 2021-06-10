2021/06/10 | 15:12 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقال الخبير في الشأن الأمني العراقي، حميد العبيدي، قال إن الأمن الانتخابي يمثل أبرز تحديات حكومة مصطفى الكاظمي، بسبب انتشار المجموعات المسلحة.وبين العبيدي في تصريح لـ “النور نيوز” ان من الأساليب التي تنتهجها هذه المجموعات “تهديد الناخبين، وإجبارهم على اختيارات محددة، أو التلاعب بأصواتهم، وهو ما يستدعي اعتماد تكتيكات جديدة، خارجة عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خبير امني لـ “النور”: الأمن الانتخابي يمثل أبرز تحديات حكومة مصطفى الكاظمي first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير امني لـ “النور”: الأمن الانتخابي يمثل أبرز تحديات حكومة مصطفى الكاظمي) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير امني لـ “النور”: الأمن الانتخابي يمثل أبرز تحديات حكومة مصطفى الكاظمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).