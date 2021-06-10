سياسة ”حلال علينا حرام عليكم“ - ياسين المصري

2021/06/10 | 15:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_المصري يقول العالم والمؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون (1841 - 1931): «الشعوب المتدَيِّنة لا تشعر بتأنيب الضمير عندما ترتكب خطأ أخلاقيّا أو قانونيا لأنها نشأت على مفهوم أن العبادة تمحي الذنوب».*** في 10 يوليو 2013 بدأ تليفزيون الخليج البحريني في بث مسلسل درامي من 30 حلقة بعنوان ”الحلال والحرام“، قيل أنه يناقش فكرة وجودهما في حياة الناس، ونظرة مجتمع العربان لهما، وكيف يراهما كل شخص من منظوره الخاص، وذلك ......





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