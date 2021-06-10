ميسان تعلن إغلاق ملف المدارس الطينية

2021/06/10 | 15:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان –واع- شذى السوداني أعلن محافظ ميسان علي دواي، اليوم الخميس، عن إغلاق ملف المدارس الطينية في المحافظة، فيما أكد الحاجة إلى أكثر من 400 مدرسة لأنهاء الدوام المزدوج.وقال دوَّاي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تمَّ الإنهاء ملف المدارس الطينية بالكامل وكذلك الدوام الثلاثي في مدارس المحافظة من خلال مشاريع هدم وإعادة بناء أكثر من 400 مدرسة ابتدائية وثانوية ورياض أطفال كانت آيلة للسقوط بالإضافة إلى المدارس النموذجية بسعات 12 صفاً و18 صفاً مختلفة وبناء مدرستين نموذجيتين للمتميزين والمتميزات مع إنشاء مدرسة خاصة لرعاية الموهوبين من أبناء المحافظة ".واضاف أنه "مع تزايد أعداد السكان والتوسع السكاني الحاصل في عموم المحافظة، فان ميسان تحتاج إلى انشاء ما يقرب من (400) مدرسة ابتدائية ومتوسطة وإعدادية ورياض أطفال لكي يكون الدوام احاديَّاً".من جانب آخر، قال مدير الاعلام التربوي في تربية ميسان محمد حمزة لوكالة الانباء العراقية (واع) ان "المديرية هيأت 8 مراكز امتحانية للدراسة الابتدائية والخارجيين ومحو الامية لاستقبال اكثر من 700 تلميذ وتلميذة سيشاركون في الامتحانات الوزارية للعام الدراسي 2020- 2021 والتي سوف تبدأ يوم الاحد 13 /6 /2021 الساعة السابعة صباحاً ."وأوضح أن "المديرية جهَّزت المراكز بجميع الامور اللوجستية التي يحتاجها التلاميذ من اجل توفير اجواء مناسبة كالكهرباء والحماية ومديري المراكز والمراقبين، كما خصصت لجان لفحص الدفاتر الامتحانية في مركز فحص الدراسة الابتدائية مع ملاحظة انه في حال وجود عطلة رسمية ايام الامتحانات سيتم نقل الامتحان الى اليوم الذي يليه".

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