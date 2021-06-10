الادارة الذاتية تدين اعتقال ممثلها في اربيل

2021/06/10 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، قيام قوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني باعتقال ممثلها وعضوا علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي في اربيل .

وقالت الممثلية في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان قوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح اليوم اعتقلت ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في اربيل جهاد حسن، وعضوا علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي مصطفى خليل ومصطفى عزيز وذلك أثناء توجههم إلى مطار اربيل الدولي.

واضاف البيان: انه وأثناء توجههم إلى المطار، لاستقبال ضيوف قادمين من الخارج أقدمت قوات الحزب الديمقراطي الكوردستاني على اعتقالهم، دون ورود أي معلومات حول سبب الاعتقال إلى الآن، مبينا الى ان ذلك يأتي في وقت تمر أجزاء كوردستان بوضع استثنائي إذ مخاطر دولة الاحتلال التركي ما زالت قائمة ونحن ككورد بأمس الحاجة إلى توحيد الخطاب لا الإخلال به.

وادانت ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في إقليم كو، خلال البيان، مثل هكذا تصرفات، واصفة اياها بغير المسؤولة، متابعة: " فإننا في الوقت ذاته نطالب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بالإفراج الفوري عنهم وتبيان سبب هذا الاعتقال كونهم يمثلون جهات سياسية ويعملون في السلك الدبلوماسي".

PUKmedia عن اعلام الممثلية

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