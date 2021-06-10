2021/06/10 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، ان دور المراقبين في العملية الانتخابية هو للمراقبة فقط، مؤكدة انه لا يحق لاي جهة او شخص عدا المرشح وحزبه السياسي تقديم شكوى الى المفوضية حول نتائج الاقتراع.

وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في تصريح خاص لـ PUKmedia، انه وفيما يخص دور المراقبين الدوليين او المحليين او وكلاء الاحزاب السياسية، وبحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، احدى المواد تضمنت، ان على مفوضية الانتخابات اعتماد المراقبيين الدوليين والمحليين ووكلاء الاحزاب السياسية لمراقبة العملية الانتخابية فقط.

واضافت الغلاي: حتى لا تتداخل المصطلحات وتفسر بشكل او بآخر ، ان المراقبة يقصد بها "رصد ايجابيات وسلبيات العملية الانتخابية" وبالتالي يرفع المراقبون تقريرهم الى الجهات التي ينتمون اليها ولا يحق لهم تقديم الشكاوى، لافتا الى انه اذا كان القصد من الاشراف التدخل في العملية الانتخابية فلا يحق لاي جهة او اشخاص التدخل بالعملية الانتخابية كونها عراقية من الالف الى الياء.

وشددت المتحدثة باسم المفوضية، على ان مفوضية الانتخابات هي مؤسسة عراقية ومهنية مستقلة محايدة تخضع لرقابة مجلس النواب، مشيرة الى انه يحق للناخب والحزب السياسي فقط تقديم الشكاوى الى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مركز الاقتراع اومراكز التسجيل.

وحول اعلان النتائج، اكدت الغلاي ان اعلان النتائج سيكون حصرا عن طريق المفوضية، منوهة الى ان ذلك سيكون بعد 24 ساعة من انتهاء الاقتراع، مؤكدة ايضا، ان المفوضية تستعتد لاجراء الممارسة الخاصة باعلان النتائج، من خلال 3 محاكات لاجهزة الاقتراع والعد والفرز الالكتروني واليدوي، تبدأ الاولى مطلع تموز المقبل للتصويت العام والخاص للتأكد من سرعة ودقة الاجهزة، على حد تعبيرها.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المفوضية توضح دور المراقبين الدوليين والمحليين في الانتخابات) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المفوضية توضح دور المراقبين الدوليين والمحليين في الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).