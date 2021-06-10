البنك المركزي يتخذ اجراء قد يؤدي لخفض سعر الدولار

2021/06/10 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم

الخميس، عن زيادة كمية المبيعات

النقدية من العملة الاجنبية للمصارف

وشركات الصرافة وحسب الفئات المصنفة.

وذكر البنك في بيان نشرته السومرية نيوز

واطلعت وكالة نون عليه ،

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