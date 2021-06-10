"لا يستطيع أحد سرقتها".. مطعم يعلق 2 مليون دولار على حوائطه

2021/06/10 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتسب مطعم محلي في مدينة ينساكولا

بولاية فلوريدا شهرة كبيرة طبقت الآفاق

بسبب ديكوره الغريب والفريد من نوعه في

العالم.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" فإن حانة

ومطعم "ماكغواير الإيرلندي" يتميز بوجود

أوراق

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