النزاهة تضبط أمين صندوق تربية البصرة بتهمة الاختلاس

2021/06/10 | 15:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، ضبط امين صندوق تربية البصرة بتهمة الاختلاس ومفوض بالديوانية متلبسا بالرشوة.وذكر بيان للهيئة، ان “فريقا من مديرية تحقيق الهيأة في البصرة تمكن من ضبط موظف يعمل أمين صندوق في مديرية تربية البصرة”، مؤكدا “قيامه باختلاس مبالغ بعهدته عبر طريق التلاعب بوصولات المحاسبة”.واضاف انه “في عملية اخرى […]

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