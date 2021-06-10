تحذير ووعيد.. النفط توضح حول حقيقة فتح وظائف في الوزارة والشركات

2021/06/10 | 15:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أصدرت وزارة النفط، الخميس، توضيحاً حول حقيقة فتح باب التعيينات.

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وذكرت الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (10 حزيران 2021)، "انتشرت بعض الصفحات الوهمية في بعض المواقع الالكترونية، من قبل بعض اصحاب النفوس الضعيفة، تعلن فيها عن وجود وظائف في وزارة النفط او شركاتها النفطية".

واضاف "عليه تحذر وزارة النفط من التعامل مع هذه الصفحات التي تحاول استغلال المواطنين ، والوزارة تمتلك الحق القانوني في ملاحقة من يقف وراء هذه الصفحات المزيفة واحالتهم للقضاء".

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