ساوت أميركا وإسرائيل بحماس وطالبان.. هجوم حاد على إلهان عمر

2021/06/10 | 15:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مجموعة من الديمقراطيين اليهود في مجلس النواب انتقادات للنائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، إلهان عمر، بعد تغريدتها التي قالت فيها إن "الولايات المتحدة وإسرائيل وحماس وطالبان ارتكبت جرائم لا توصف".

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