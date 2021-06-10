2021/06/10 | 15:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد يوم من هبوطها بفعل بيانات تشير إلى طلب ضعيف على الوقود في موسم القيادة الأميركي فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية قادمة.وصعدت العقود الآجلة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتعاش أسعار النفط بعد يوم من هبوطها المركز الخبري الوطني.

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