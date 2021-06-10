استهداف مطار بغداد ليل الأربعاء تمّ بثلاث طائرات مسيّرة جرى اسقاط واحدة منها

2021/06/10 | 15:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد,-(أ ف ب) – استهدف مطار بغداد الدولي حيث يتمركز عسكريون أميركيون ليل الأربعاء بثلاث طائرات مسيرة أسقطت واحدة منها، وفق ما أفاد الجيش العراقي في بيان صباح الخميس.وقالت خلية الإعلام الأمني إن واحدة من الطائرات الثلاث أسقطت، مضيفةً أنها ستكشف لاحقاً عن مصير الطائرتين المتبقيتين اللتين استخدمتا أيضاً في الهجوم على قاعدة […]

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