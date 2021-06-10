العراق.. جريمة قتل بشعة لطفل رضيع يبلغ من العمر 9 أشهر فقط!

2021/06/10 | 15:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، القبض على جد قتل حفيده بواسطة مواد مخدرة مخلوطة بالكحول، وُضعت في حليب المجني عليه....

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