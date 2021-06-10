مسؤول في الخارجية يبحث مع السفير السوري التطوُّرات التي تشهدها المنطقة وحلحلة المشاكل بالطرق السلميّة

2021/06/10 | 15:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس الدائرة العربيّة وكالةً في وزارة الخارجية أسامة مهدي غانم مع السفير السوري صطام جدعان الدندح، التطوُّرات التي تشهدها المنطقة وأهمِّية تحقيق الاستقرار وحلحلة المشاكل بالطرق السلميّة.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين بغداد ودمشق بما يصبُّ في مصلحة الشعبين ".وأكّد رئيس الدائرة العربيّة ضرورة تنسيق المواقف والتعاون بين البلدين من أجل حلحلة المشاكل العربية باعتماد الحُلول السياسية وعدم التدخـُّل في شؤُون الدول، مشدِّداً على موقف العراق الثابت إزاء عودة سوريا إلى حاضنة الجامعة العربيّة ".من جانبه أشاد السفير السوري بمواقف العراق الداعمة لحلِّ الأزمة السوريّة سلميّاً، مُبدياً رغبة حكومته في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وُصُولاً إلى تحقيق الاستقرار"./انتهى2

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