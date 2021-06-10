2021/06/10 | 15:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://www.isx-iq.net/isxportal/portal/storyDetails.html?type=2&storyId=10793

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التقرير الاسبوعي لسوق العراق للاوراق المالية للفترة 5-10 حزيران 2021) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التقرير الاسبوعي لسوق العراق للاوراق المالية للفترة 5-10 حزيران 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).