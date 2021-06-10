الغزي يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتمكين المرأة في العراق

2021/06/10 | 15:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

وقّع الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي أحمد، لتمكين المرأه في العراق.

وتضمنت مذكرة التفاهم وفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، العمل على تعزيز الشراكة والقدرة المؤسسية للجهات المعنية؛ لتعزيز المساواة بين الجنسين، والتركيز على الاحتياجات المحددة للنساء في العراق".

وأضاف إن المذكرة تضمنت كذلك دعم السياسات الشاملة والمستجيبة للنوع الاجتماعي، فضلا عن تقديم عدد من الأنشطة والبرامج والاستشارات والخبرات لتمكين المرأة في مختلف القضايا.

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